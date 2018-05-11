Сильный пожар произошел в Петрозаводске после бурного застолья

Пожарные спасли хозяйственную постройку от взрыва в карельской столице.

Вчера, в четверг 10 мая, в четвертом часу ночи на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Ригачина горит хозяйственная постройка, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

— Еще на подъезде к месту вызова, — рассказывает один из участников тушения пожара, — мы увидели черные клубы дыма и настроились на серьезную работу. Сторож, открывающий шлагбаум даже и не понял, что у него на охраняемой территории, что-то горит. А горел кунг используемый под бытовку и рядом стоящая разобранная кабина от автомобиля «КАМАЗ».

В первые минуты пожара из горящего помещения было эвакуировано четыре газовых баллона, после чего в течении 20-ти минут нам удалось остановить распространение огня, а затем полностью потушить пожар. Причину пожара установят специалисты, но судя по остаткам закуски и пустым бутылкам в кунге, пожар произошел после застолья, скорее всего, из-за непотушенной сигареты,

— отметил в заключении собеседник.