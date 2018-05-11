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Сильный пожар произошел в Петрозаводске после бурного застолья 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Пожарные спасли хозяйственную постройку от взрыва в карельской столице.
Вчера, в четверг 10 мая, в четвертом часу ночи на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Ригачина горит хозяйственная постройка, сообщает источник близкий к МЧС по РК.
— Еще на подъезде к месту вызова, — рассказывает один из участников тушения пожара, — мы увидели черные клубы дыма и настроились на серьезную работу. Сторож, открывающий шлагбаум даже и не понял, что у него на охраняемой территории, что-то горит. А горел кунг используемый под бытовку и рядом стоящая разобранная кабина от автомобиля «КАМАЗ».
В первые минуты пожара из горящего помещения было эвакуировано четыре газовых баллона, после чего в течении 20-ти минут нам удалось остановить распространение огня, а затем полностью потушить пожар. Причину пожара установят специалисты, но судя по остаткам закуски и пустым бутылкам в кунге, пожар произошел после застолья, скорее всего, из-за непотушенной сигареты,
— отметил в заключении собеседник.
В результате пожара бытовка была повреждена на площади 10 квадратных метров, и разукомплектованная кабина «КАМАЗа» на площади три квадратных метра. Причина пожара будет установлена в ходе специальной проверки.
По материалам: ptzgovorit.ru
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