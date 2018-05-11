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В Курганской области полицейские стали огнеборцами
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В Курганской области полицейские стали огнеборцами 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Петуховский» 29 апреля поступило сообщение о том, что в степи у восточной окраины города Петухово горит сухая трава, и огонь уже подступает к населенным пунктам. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Из-за сильного ветра природный пожар быстро подобрался к двум населенным пунктам, огонь охватил заброшенные постройки и сухостой. Чтобы огонь не перекинулся на жилые дома, стражи порядка вместе с местными жителями окапывали их, заливали водой языки пламени.
В течение полутора часов полицейские боролись со стихией. Благодаря слаженным действиям и напряженной борьбе с огнем правоохранители спасли поселки Первомайский и Звероферму.
Информация и фото предоставлены пресс-службой УМВД России по Курганской области
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