Полицейские оказали помощь в ликвидации природного пожара в Курганской области

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Петуховский» поступило сообщение о том, что в степи у восточной окраины города Петухово горит сухая трава, и огонь уже подступает к населенным пунктам. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Из-за сильного ветра природный пожар быстро подобрался к двум населенным пунктам, огонь охватил заброшенные постройки и сухостой. Чтобы огонь не перекинулся на жилые дома, стражи порядка вместе с местными жителями окапывали их, заливали водой языки пламени. В течение полутора часов полицейские боролись со стихией.

Благодаря слаженным действиям и напряженной борьбе с огнем правоохранители помогли спасти поселки Первомайский и Звероферма.