Ещё
Полицейские оказали помощь в ликвидации природного пожара в Курганской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские оказали помощь в ликвидации природного пожара в Курганской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 28 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Петуховский» поступило сообщение о том, что в степи у восточной окраины города Петухово горит сухая трава, и огонь уже подступает к населенным пунктам. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Из-за сильного ветра природный пожар быстро подобрался к двум населенным пунктам, огонь охватил заброшенные постройки и сухостой. Чтобы огонь не перекинулся на жилые дома, стражи порядка вместе с местными жителями окапывали их, заливали водой языки пламени. В течение полутора часов полицейские боролись со стихией.
Благодаря слаженным действиям и напряженной борьбе с огнем правоохранители помогли спасти поселки Первомайский и Звероферма.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
За отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации августовских пожаров, медалью МВД России награжден сотрудник волжской полиции В Смоленске полицейские приняли участие в шествии «Бессмертного полка» В День России в Москве состоялся Гала-концерт XII Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200557
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову123
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»993
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать48
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение