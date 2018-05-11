На улице Карпинского в Пензе пожарные тушили загоревшийся «Volkswagen»

В минувший четверг, 10 мая, пензенским пожарным пришлось спасать от огня полыхающий легковой автомобиль. Сигнал о возгорании транспортного средства, припаркованного в Ленинском районе областного центра, поступил на пульт диспетчера в 09:15 по московскому времени. По указанному адресу был незамедлительно направлен пожарный расчет.

В настоящее время специалисты регионального Госпожнадзора выясняют причину возгорания, также подсчитывается сумма причиненного огнем ущерба.

«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — обращаются к пензенцам сотрудники МЧС.