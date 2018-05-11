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На улице Карпинского в Пензе пожарные тушили загоревшийся «Volkswagen»
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На улице Карпинского в Пензе пожарные тушили загоревшийся «Volkswagen» 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В минувший четверг, 10 мая, пензенским пожарным пришлось спасать от огня полыхающий легковой автомобиль. Сигнал о возгорании транспортного средства, припаркованного в Ленинском районе областного центра, поступил на пульт диспетчера в 09:15 по московскому времени. По указанному адресу был незамедлительно направлен пожарный расчет.
«На улице Карпинского в Пензе выгорел моторный отсек в автомобиле марки «Volkswagen». Для ликвидации последствий пожара привлекались три человека и одна единица техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.
В настоящее время специалисты регионального Госпожнадзора выясняют причину возгорания, также подсчитывается сумма причиненного огнем ущерба.
«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — обращаются к пензенцам сотрудники МЧС.
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