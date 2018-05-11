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Одиннадцать курганских многодетных семей на особом контроле пожарных
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Одиннадцать курганских многодетных семей на особом контроле пожарных 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудники государственного пожарного надзора совместно с работниками Курганского областного отделения общественной общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» с начала мая в городе Кургане посетили 11 многодетных семей и установили 16 пожарных извещателей.
Специалисты МЧС подробно рассказали гражданам о принципах работы «будильников безопасности», а также напомнили порядок действий при возникновении пожара.
Пожарный извещатель — это специальный датчик, который в случае задымления предупредит об опасности громким звуковым сигналом.
«Согласно статистике наиболее частой причиной наступления тяжёлых последствий пожаров является их позднее обнаружение. Предупредить беду, а не бороться с её последствиями — главная цель проводимых профилактических мероприятий, среди которых и акция по установке автономных пожарных извещателей. Прибор реагирует на определенный уровень концентрации и при срабатывании детектора дыма извещатель издаёт громкий, пронзительный звук, способный разбудить спящего человека и привлечь внимание окружающих. А значит, поможет сохранить жизнь человека и уменьшить ущерб от огненной стихии или едкого дыма.
Монтаж прибора занимает несколько минут, установить их можно в любом удобном месте. Маленькая, едва заметная белая коробочка, о существовании которой можно забыть вскоре после установки, в критической ситуации может сыграть важнейшую роль», — подчеркивает начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану майор внутренней службы Александр Сычевой.
Оснащение современными приборами защиты от пожаров мест проживания малообеспеченных, маломобильных граждан, многодетных семей — одно из приоритетных направлений Главного управления МЧС России по Курганской области в обеспечении комплексной безопасности населения. Они позволяют сохранять жизни и здоровье людей, обеспечивают дополнительную безопасность имущества.
Информация и фото предоставлены пресс-службой ГУ МЧС России по Курганской области
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