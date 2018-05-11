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Бе‐200 авиации МЧС предотвратил лесной пожар в Забайкалье. Видео
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Бе‐200 авиации МЧС предотвратил лесной пожар в Забайкалье. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Авиация МЧС России не дала распространиться лесному пожару в сторону села Икшица Забайкальского края. Видео работы авиации по тушению возгораний в Забайкальском крае опубликовало в YouTube.
Сделанный самолетом сброс позволил лесникам взять огонь в кольцо и приступить к его ликвидации. Пожар возник днем 10 мая. Подгоняемое ветром пламя начало распространяться в направлении населенного пункта.
Работники лесной охраны сдерживали продвижение огня, на помощь наземным службам пожаротушения был направлен самолет Бе-200 авиации МЧС России.
Экипажа с ювелирной точностью осуществил сброс воды. Операцию координировал летчик-наблюдатель читинской авиабазы охраны лесов.
Ранее особый противопожарный режим ввели в Хакасии. Для местных жителей частично ограничили посещение лесов.
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