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В Приморье огнеборцы потушили баню
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В Приморье огнеборцы потушили баню 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Поздним вечером 9 мая в 23.21 на пульт пожарной охраны Чугуевского муниципального района поступило сообщение о возгорании бани, расположенной в селе Шумное на улице Озерная, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Спустя восемь минут к месту пожара прибыли первые расчеты огнеборцев. Наблюдалось открытое горение бани и частичное обрушение кровли.
В 00.15 пожар был локализован, а в 01.15 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 12 кв. м. При тушении было задействовано пять человек личного состава и одна единица техники. Пострадавших в результате пожара нет.
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