В Приморье огнеборцы потушили баню

Поздним вечером 9 мая в 23.21 на пульт пожарной охраны Чугуевского муниципального района поступило сообщение о возгорании бани, расположенной в селе Шумное на улице Озерная, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю

Спустя восемь минут к месту пожара прибыли первые расчеты огнеборцев. Наблюдалось открытое горение бани и частичное обрушение кровли.

В 00.15 пожар был локализован, а в 01.15 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 12 кв. м. При тушении было задействовано пять человек личного состава и одна единица техники. Пострадавших в результате пожара нет.