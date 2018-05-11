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Пожар в новосибирской «Меге»: эвакуированы 150 человек
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Пожар в новосибирской «Меге»: эвакуированы 150 человек 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Эвакуация посетителей и работников торгового центра «Мега» происходила вечером в четверг, примерно в 20.50. Люди самостоятельно начали покидать ТЦ после того, как в выставочном зале IKEA загорелся шкаф. Когда к месту инцидента прибыли спасатели, горения в здании уже не было. Возгорание было ликвидировано сотрудниками охраны торгового центра. Никто из находившихся в здании людей не пострадал, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
В результате пожара в торговом зале огнем был поврежден мебельный шкаф, площадь возгорания составила всего один квадратный метр. Почему загорелась мебель, пока не сообщается. Известно, что на тушение пожара приезжали 23 единицы техники и 75 человек личного состава. Такое количество задействованной техники и пожарных легко объяснить спецификой объекта. В места с массовым пребыванием людей в случае сообщений о возгорании всегда направляются серьезные силы пожарной охраны. К счастью, в этот раз их помощь не потребовалась.
Добавим, что в России начал работать новый национальный стандарт пожарной безопасности. Основным требованием по новому документу стало проведение регулярных проверок систем оповещения о пожаре, устройств управления эвакуацией и средств его тушения. Принятый в апреле новый национальный стандарт пожарной безопасности начал действовать в России с 1 мая 2018 года. Документ был принят после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», когда в пожаре погибли 64 человека, в том числе дети.
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