Пожар в новосибирской «Меге»: эвакуированы 150 человек

Эвакуация посетителей и работников торгового центра «Мега» происходила вечером в четверг, примерно в 20.50. Люди самостоятельно начали покидать ТЦ после того, как в выставочном зале IKEA загорелся шкаф. Когда к месту инцидента прибыли спасатели, горения в здании уже не было. Возгорание было ликвидировано сотрудниками охраны торгового центра. Никто из находившихся в здании людей не пострадал, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области

В результате пожара в торговом зале огнем был поврежден мебельный шкаф, площадь возгорания составила всего один квадратный метр. Почему загорелась мебель, пока не сообщается. Известно, что на тушение пожара приезжали 23 единицы техники и 75 человек личного состава. Такое количество задействованной техники и пожарных легко объяснить спецификой объекта. В места с массовым пребыванием людей в случае сообщений о возгорании всегда направляются серьезные силы пожарной охраны. К счастью, в этот раз их помощь не потребовалась.