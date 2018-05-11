В Хабаровском крае на ходу вспыхнул бензовоз

Хабаровском крае на трассе Комсомольск-на-Амуре –Берёзовый на въезде в посёлок Хурмули Солнечного района дотла сгорел бензовоз. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала заместитель главы поселения Стефанида Земцова.

— Это ЧП произошло накануне. По предварительной информации, причиной возгорания могли стать неисправные тормоза, от них во время движения началось задымление, затем бензовоз вспыхнул, — сообщила Стефанида Земцова. — Машина сгорела полностью. Водитель, слава богу, успел остановить машину, выскочил из кабины. А вот документы все его сгорели. Своей пожарной части в Хурмули нет. Поэтому приезда расчётов пришлось ждать из ближайшей ПЧ-42 из посёлка Горин.

Очевидцы инцидента успели заснять объятый пламенем бензовоз на видео, которым сейчас делятся в социальных сетях.

Транспорт вёз дизельное топливо на АЗС. По информации водителя одного из рейсовых автобусов, который на одном из поворотом обогнал бензовоз, от колёс цистерны шёл неприятный запах тлеющих покрышек. Бензовоз загорелся так неудачно, что на несколько часов полностью блокировал движение по автомобильной трассе вдоль БАМа, пока тлеющие останки машины не удалось убрать с проезжей части.