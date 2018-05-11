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Из-за бомбы эвакуировали генконсульство России в Гонконге
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Из-за бомбы эвакуировали генконсульство России в Гонконге 

Российская Газета 37 минут назад
В центре Гонконга рабочие нашли бомбу времен Второй мировой войны. Полиция оцепила ряд улиц, а из зданий в районе Ван Чай началась эвакуация людей. В опасном районе оказался и небоскреб Sun Hung Kai, на 21 этаже которого находится генконсульство России.
"В связи с операцией по обезвреживанию авиабомбы 11 мая прием граждан будет приостановлен до последующего уведомления. Просим следить за новостями", — говорится в сообщении дипмиссии.
Как отмечает ТАСС, это уже третья по счету бомба, обнаруженная в данном районе Гонконга. В начале года были найдены два аналогичных крупных неразорвавшихся снаряда американского производства.
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