«День посадки леса» пройдет в Нижегородской области 11 мая

Об этом сообщает департамент лесного хозяйства региона.

Акция пройдет во всех лесничествах с привлечением школьников, студентов, администраций районов, общественных организаций, местного населения и СМИ.

Напомним, по итогам 2017 года лесовосстановление в лесном фонде Нижегородской области перевыполнено и составило 110%. Данный показатель является одним из самых высоких по ПФО.

Объем лесовосстановительных мероприятий в лесном фонде Нижегородской области в 2018 году запланирован на площади более 12 тыс. га.