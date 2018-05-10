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«День посадки леса» пройдет в Нижегородской области 11 мая
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«День посадки леса» пройдет в Нижегородской области 11 мая 

Newsroom24 14 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает департамент лесного хозяйства региона.
Акция пройдет во всех лесничествах с привлечением школьников, студентов, администраций районов, общественных организаций, местного населения и СМИ.
Напомним, по итогам 2017 года лесовосстановление в лесном фонде Нижегородской области перевыполнено и составило 110%. Данный показатель является одним из самых высоких по ПФО.
Объем лесовосстановительных мероприятий в лесном фонде Нижегородской области в 2018 году запланирован на площади более 12 тыс. га.
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