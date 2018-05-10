«День посадки леса» пройдет в Нижегородской области 11 мая 

Об этом сообщает департамент лесного хозяйства региона.
Акция пройдет во всех лесничествах с привлечением школьников, студентов, администраций районов, общественных организаций, местного населения и СМИ.
Напомним, по итогам 2017 года лесовосстановление в лесном фонде Нижегородской области перевыполнено и составило 110%. Данный показатель является одним из самых высоких по ПФО.
Объем лесовосстановительных мероприятий в лесном фонде Нижегородской области в 2018 году запланирован на площади более 12 тыс. га.