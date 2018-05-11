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Более 7,5 тыс. вызовов принято службой «Система-112» в Химках с 1 по 9 мая
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Более 7,5 тыс. вызовов принято службой «Система-112» в Химках с 1 по 9 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Операторы службы «Система-112» приняли более 7,5 тыс. вызов от жителей Химок с 1 по 9 мая 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«С 1 по 9 мая в Химках операторы «Системы-112» приняли более 7,5 тыс. звонков», — говорится в сообщении.
По словам председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, с 28 апреля по 9 мая 2018 г. операторы «Системы-112» обработали 264 тыс. 637 вызовов в Подмосковье, что на 10% больше, чем в среднем в будни.
«Система-112», как и все пожарно-спасательные подразделения, службы жизнеобеспечения Московской области, работала в праздничные майские дни в режиме повышенной готовности. В целом чрезвычайных ситуаций, крупных пожаров и значимых сбоев в подаче коммунальных услуг в выходные дни не допущено», — подчеркнул Д. Пестов.
Отмечается, что большинство вызовов адресовалось в «скорую медицинскую помощь». На втором месте по количеству вызовов — полиция (в том числе ГИБДД), на третьем — пожарная охрана, на четвертом — аварийная газовая служба.
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