Более 7,5 тыс. вызовов принято службой «Система-112» в Химках с 1 по 9 мая

Операторы службы «Система-112» приняли более 7,5 тыс. вызов от жителей Химок с 1 по 9 мая 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«С 1 по 9 мая в Химках операторы «Системы-112» приняли более 7,5 тыс. звонков», — говорится в сообщении.

По словам председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, с 28 апреля по 9 мая 2018 г. операторы «Системы-112» обработали 264 тыс. 637 вызовов в Подмосковье , что на 10% больше, чем в среднем в будни.

«Система-112», как и все пожарно-спасательные подразделения, службы жизнеобеспечения Московской области, работала в праздничные майские дни в режиме повышенной готовности. В целом чрезвычайных ситуаций, крупных пожаров и значимых сбоев в подаче коммунальных услуг в выходные дни не допущено», — подчеркнул Д. Пестов.