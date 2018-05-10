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Дом на юге Волгограда заволокло густым едким дымом
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Дом на юге Волгограда заволокло густым едким дымом 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В многоквартирном доме Красноармейского района Волгограда вспыхнул мусоропровод. В считаные минуты огонь перекинулся на металлическую дверь, а по подъезду пополз густой едкий дым.
— Несколько часов назад мы увидели, что из-за непотушенной сигареты в подъезде на 2-й Караванной, 21, словно спичка, загорелся мусоропровод, — рассказала очевидец Вера. — Пока мужчина с ведром пытался своими силами сбить пламя, две женщины старались как можно быстрее «разбудить» сигнализацию автомобилей, из-за которых во двор не помещалась пожарная машина.
По словам горожан, еще до приезда спасателей в подъезде раздался страшный грохот.
— Через несколько минут мы услышали второй хлопок меньшей силы. Скорее всего, взорвался шифер, — рассуждают жители Красноармейского района. — Пожарные быстро затушили мусорную дверь. А вот выгонять из подъезда удушливый запах гари, который успел заползти в каждую щелочку, мы будем еще несколько дней.
V1.ru уточняет причины вечернего пожара в доме Красноармейского района у волгоградских спасателей.
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