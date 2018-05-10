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В Оренбургской области завершили проверки в ТЦ
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В Оренбургской области завершили проверки в ТЦ 

RT на русском 51 минуту назад
В Оренбургской области завершили проверки пожарной безопасности в торговых центрах, передаёт Ria56.
«Массовые внеплановые проверки крупных торговых объектов в Оренбургской области на предмет соблюдения противопожарных требований осуществляются с декабря 2017 года», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
До января 2018 года проверено 172 объекта торговли, в 139 из них найдены нарушения.
Далее работы продолжились. Проведены проверки 207 торгово-развлекательных центров и торговых объектов. По всем обнаруженным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. По итогам проверок приостановили работу два предприятия в Оренбурге и одно в Орске.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Магадане закрыли ТЦ после проверки пожарной безопасности.
RT на русском: последние новости
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