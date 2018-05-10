В Оренбургской области завершили проверки в ТЦ

Оренбургской области завершили проверки пожарной безопасности в торговых центрах, передаёт Ria56.

«Массовые внеплановые проверки крупных торговых объектов в Оренбургской области на предмет соблюдения противопожарных требований осуществляются с декабря 2017 года», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

До января 2018 года проверено 172 объекта торговли, в 139 из них найдены нарушения.