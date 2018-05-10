Ещё
«Апокалиптическое зрелище»: в Октябрьском районе рядом с жилыми домами загорелся склон с травой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Апокалиптическое зрелище»: в Октябрьском районе рядом с жилыми домами загорелся склон с травой 

ngs.ru 11 минут назад
Фото: ngs.ru
Вчера поздно вечером на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска загорелся склон с травой. По словам очевидцев, на место приехали две пожарные машины.
Очевидцы фотографировали пылающий склон и публиковали в социальных сетях, сопровождая комментариями: «апокалиптическое зрелище». Огонь грозился перекинуться на расположенную поблизости лыжную базу.
Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Вероника Самохвалова, пожарных вызвали примерно около 22:30.
«Площадь возгорания, со слов пожарных, составила шесть-восемь гектаров. Машины не проехали к месту возгорания, поэтому шесть человек тушили вручную. За сегодня это у них уже 28 вызов [на возгорание травы]», — уточнила Самохвалова.
К моменту публикации новости, по словам девушки, возгорание удалось ликвидировать. Лыжная база не пострадала.
Напомним, вчера днём новосибирские пожарные получили множество вызовов из-за горящей травы в разных частях города.
ngs.ru: последние новости
Женщина выпала из окна восьмого этажа в Академгородке Рядом с площадью Сибиряков-Гвардейцев загорелся дом Пассажиры вокзала Новосибирск-Главный спели «Смуглянку» и «Катюшу»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы687
Доллару решили положить конец105
Известный музыкант найден мертвым20
Стал известен «высокий пост» для Кудрина41
Путин ответил Каннам и другие события дня34
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение