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Спасатели потушили пожар в центре Москвы
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Спасатели потушили пожар в центре Москвы 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пожарные устранили возгорание в здании на Газетном переулке, отметили в пресс‐службе управления МЧС по Москве.
Очевидцы сообщили о возгорании в постройке по адресу Газетный переулок 3-5, строение 1. Сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую экстренных служб примерно в 19:48. К моменту прибытия пожарной бригады находившиеся на месте люди смогли устранить огонь при помощи подручных средств.
К 20:18 возгорание было локализовано. В данный момент эксперты вскрывают перегородки перекрытий на этаже, чтобы удостовериться в том, что очаг пожара был потушен. Прибывшим на место специалистам не пришлось производить эвакуацию, поскольку здание было пустым.
Накануне мы писали о том как пожарные в течение нескольких часов сражались с огнем в одном из цехов бумажной фабрики в городе Арамиле.
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