Спасатели потушили пожар в центре Москвы

Пожарные устранили возгорание в здании на Газетном переулке, отметили в пресс‐службе управления МЧС по Москве

Очевидцы сообщили о возгорании в постройке по адресу Газетный переулок 3-5, строение 1. Сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую экстренных служб примерно в 19:48. К моменту прибытия пожарной бригады находившиеся на месте люди смогли устранить огонь при помощи подручных средств.

К 20:18 возгорание было локализовано. В данный момент эксперты вскрывают перегородки перекрытий на этаже, чтобы удостовериться в том, что очаг пожара был потушен. Прибывшим на место специалистам не пришлось производить эвакуацию, поскольку здание было пустым.

Накануне мы писали о том как пожарные в течение нескольких часов сражались с огнем в одном из цехов бумажной фабрики в городе Арамиле.