Ещё
Российская туристка погибла в отеле в Испании из-за утечки газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская туристка погибла в отеле в Испании из-за утечки газа 

Российская Газета 46 минут назад
В испанском городе Альмерия погибла российская туристка, передает РИА Новости. Причиной трагедии стала утечка газа в номере отеля.
"В ночное время в отеле случилась утечка газа из-за неисправности отопительного оборудования. Спасатели эвакуировали 80 человек, — рассказала агентству родственница погибшей туристки. — Она отравилась газом. Сейчас необходимо срочно перевезти тело на родину. Страховка покрывает лишь часть средств. Родители объявили сбор средств".
По факту трагедии испанские правоохранители возбудили уголовное дело.
Российская Газета: последние новости
Улицы Мадрида перекрыли из-за утечки газа Нижегородская прокуратура направила в суды 17 исков о закрытии ТРЦ В центре Рима взорвался автобус
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы687
Доллару решили положить конец105
Известный музыкант найден мертвым20
Стал известен «высокий пост» для Кудрина41
Путин ответил Каннам и другие события дня34
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение