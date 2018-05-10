Globo: число погибших при пожаре в высотке в Сан-Паулу составляет не менее пяти человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 10 мая. / ТАСС /. Число погибших в результате пожара в высотном здании, который произошел на прошлой неделе в городе Сан-Паулу, составляет не менее пяти человек. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.

Во вторник спасатели обнаружили под завалами новые останки. После проведения соответствующей экспертизы специалисты сообщили, что речь идет о двух взрослых и двух детях. Их личности пока не установлены.

Ранее было обнаружено тело еще одного погибшего. Специалистам удалось идентифицировать его — это 39-летний Рикарду Галвау Пиньейру, который сорвался с большой высоты при попытке пожарных спасти его. Трагический момент был запечатлен на видео местными телеканалами, освещавшими тушение пожара.

В настоящее время только Пиньейру официально признан погибшим при ЧП. Еще шесть человек считаются пропавшими без вести.

Установить точное число жильцов сгоревшего здания оказалось непростой задачей. Дело в том, что формально высотка принадлежала Федеральной полиции Бразилии , но уже много лет была заброшена. В здании поселились лица, самовольно занимающие чужую жилплощадь, — это достаточно распространенная в крупнейшей южноамериканской стране практика. В итоге в своих расчетах относительно числа возможных жертв ЧП власти исходили из недавней переписи жильцов, которую они провели в рамках подготовки к их принудительному выселению.