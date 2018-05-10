В Севастополе фирму оштрафовали за организацию детского ТРЦ в здании склада

СЕВАСТОПОЛЬ , 10 мая — РИА Новости Крым . В Севастополе оштрафовали ООО «Авангард», которое в торгово-складском комплексе организовало детский торгово-развлекательный центр «Фриляндия». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Нарушения были выявлены в ходе проверки здании.

"Установлено, что здание торгово-складского комплекса эксплуатируется не по функциональному назначению. Фактически в нем организован детский развлекательный центр «Фриляндия» с изменением целевого назначения объекта. На первом и втором этажах выполнена перепланировка помещений", — рассказали в ведомстве.

В отношении ООО «Авангард» (собственник здания) было возбуждено дело об административном правонарушении. Управление государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя назначило юрлицу штраф в размере 15 тыс. рублей.