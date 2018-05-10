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Сломавшиеся в калужском дворе качелями занялись следователи
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Сломавшиеся в калужском дворе качелями занялись следователи 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Следственное управление СКР по Калужской области начало проверку после появления в соцсетях фото качелей, которые рухнули в тот момент, когда на них качались дети. Фото группы «Калуга Жесть» «ВКонтакте» Это произошло во дворе дома № 121 на улице Баррикад в Калуге. По предварительным данным, дети не пострадали. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, по результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям тех, кто монтировал не отвечающий требованиям безопасности детский игровой комплекс.
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