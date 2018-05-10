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Цивилев взял под контроль ситуацию на «Распадской»
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Цивилев взял под контроль ситуацию на шахте «Распадская» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев взял под личный контроль ситуацию на шахте "Распадская" (Междуреченск, ПАО "Распадская", входит в Evraz), работников которой в четверг эвакуировали из-за задымления, сообщили РИА Новости в региональной администрации.
По данным властей, сигнал о возгорании в шахте "Распадская" поступил в 21.20 по местному времени (17.20 мск). В это время под землей находились 195 шахтеров.
"На шахте "Распадская" выясняют причины задымления. Ситуация находится на личном контроле врио губернатора Сергея Цивилева. С первых минут был создан оперативный штаб", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в обладминистрации, в 21.32 (17.32 мск) на шахту прибыли два отделения горноспасателей и медик — всего 11 человек. Согласно инструкции, людей начали незамедлительно выводить на поверхность.
"В 22.40 (18.40 мск) все они были выведены. Под землей остаются пять шахтеров, обеспечивающих водоотведение, угрозы их жизни нет. Также в шахте находятся 11 горноспасателей", — добавили в ведомстве.
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