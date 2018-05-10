Цивилев взял под контроль ситуацию на «Распадской»

Цивилев взял под контроль ситуацию на шахте «Распадская»

По данным властей, сигнал о возгорании в шахте "Распадская" поступил в 21.20 по местному времени (17.20 мск). В это время под землей находились 195 шахтеров.

"На шахте "Распадская" выясняют причины задымления. Ситуация находится на личном контроле врио губернатора Сергея Цивилева. С первых минут был создан оперативный штаб", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в обладминистрации, в 21.32 (17.32 мск) на шахту прибыли два отделения горноспасателей и медик — всего 11 человек. Согласно инструкции, людей начали незамедлительно выводить на поверхность.