Прокуратура начала проверку после пожара на кемеровской шахте «Распадская»

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли города Междуреченска приступила к проверке обстоятельств пожара на шахте «Распадская» . Об этом сообщило РИА «Новости».

«По данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда. На место выехал «угольный» прокурор Евгений Шарафутдинов», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что огонь возник на глубине 500 метров. В этот момент на «Распадской» находились 195 шахтеров, сейчас их эвакуируют. Все работы по добыче угля приостановлены.