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Прокуратура начала проверку после пожара на кемеровской шахте «Распадская»
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Прокуратура начала проверку после пожара на кемеровской шахте «Распадская» 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли города Междуреченска приступила к проверке обстоятельств пожара на шахте «Распадская». Об этом сообщило РИА «Новости».
«По данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда. На место выехал «угольный» прокурор Евгений Шарафутдинов», — подчеркнули в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что огонь возник на глубине 500 метров. В этот момент на «Распадской» находились 195 шахтеров, сейчас их эвакуируют. Все работы по добыче угля приостановлены.
Сотрудники Ростехнадзора также находится на месте происшествия. Специально созданная комиссия ведомства уже также приступила к выяснению всех причин и обстоятельств вспыхнувшего на «Распадской» пожара.
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