Все шахтёры «Распадской» выведены с места пожара

К настоящему времени угрозы их жизни и здоровью нет, добавил представитель концерна.

По его словам, предварительной причиной чрезвычайного происшествия стало возгорание технического оборудования, к ликвидации которого приступают специалисты шести местных отделений военизированной горноспасательной части.

Вечером в четверг « Парламентская газета » писала, что после возгорания угля в лаве на шахте «Распадская» под комбайном на глубине 500 метров на поверхность в экстренном порядке поднимают 195 горнорабочих.