Ещё
Все шахтёры «Распадской» выведены с места пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин ответил Каннам, Мутко похвалили за русский и другие события дня
Путин ответил Каннам, Мутко похвалили за русский и другие события дня

Все шахтёры «Распадской» выведены с места пожара 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Все горнорабочие, трудившиеся на шахте «Распадская» в момент возникновения пожара, выведены с аварийного участка, сообщил РИА «Новости» представитель компании Evraz, которая является владельцем предприятия.
К настоящему времени угрозы их жизни и здоровью нет, добавил представитель концерна.
По его словам, предварительной причиной чрезвычайного происшествия стало возгорание технического оборудования, к ликвидации которого приступают специалисты шести местных отделений военизированной горноспасательной части.
Вечером в четверг «Парламентская газета» писала, что после возгорания угля в лаве на шахте «Распадская» под комбайном на глубине 500 метров на поверхность в экстренном порядке поднимают 195 горнорабочих.
Ростехнадзор образовал специальную комиссию для установления причин произошедшего.
Парламентская газета: последние новости
В Кемеровской области на шахте «Распадская» вспыхнул пожар Ростехнадзор создал комиссию для расследования пожара на шахте «Распадская» В пятиэтажке Пскова выгорели все электросчётчики в подъезде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества61
Россиян предупредили о социальной революции714
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы33
Меркель успокоила Иран49
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1337
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение