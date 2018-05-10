Все шахтёры «Распадской» выведены с места пожара 

Все горнорабочие, трудившиеся на шахте «Распадская» в момент возникновения пожара, выведены с аварийного участка, сообщил РИА «Новости» представитель компании Evraz, которая является владельцем предприятия.
К настоящему времени угрозы их жизни и здоровью нет, добавил представитель концерна.
По его словам, предварительной причиной чрезвычайного происшествия стало возгорание технического оборудования, к ликвидации которого приступают специалисты шести местных отделений военизированной горноспасательной части.
Вечером в четверг «Парламентская газета» писала, что после возгорания угля в лаве на шахте «Распадская» под комбайном на глубине 500 метров на поверхность в экстренном порядке поднимают 195 горнорабочих.
Ростехнадзор образовал специальную комиссию для установления причин произошедшего.