Ростехнадзор создал комиссию для расследования пожара на шахте «Распадская»

Ростехнадзор образовал комиссию для установления обстоятельств пожара, случившегося вечером 10 мая на кемеровской шахте «Распадская» , передаёт ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

«Сейчас на месте (работают спасатели и — прим. ред.) сотрудники, комиссия (по установлению причин ЧП — прим. ред.) создаётся», — сказали в Ростехнадзоре.

Как стало известно ранее в четверг, на шахте «Распадская» в Кемеровской области случился пожар. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют.

В настоящее время проводятся работы по выводу на поверхность порядка 200 горнорабочих, которые присутствовали в шахте в момент возгорания.

«Распадская» занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области.

Суммарный объём добычи рядового коксующегося угля в прошлом году составил 11,4 млн тонн.