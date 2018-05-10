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Ростехнадзор создал комиссию для расследования пожара на шахте «Распадская»
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Ростехнадзор создал комиссию для расследования пожара на шахте «Распадская» 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Ростехнадзор образовал комиссию для установления обстоятельств пожара, случившегося вечером 10 мая на кемеровской шахте «Распадская», передаёт ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.
«Сейчас на месте (работают спасатели и — прим. ред.) сотрудники, комиссия (по установлению причин ЧП — прим. ред.) создаётся», — сказали в Ростехнадзоре.
Как стало известно ранее в четверг, на шахте «Распадская» в Кемеровской области случился пожар. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют.
В настоящее время проводятся работы по выводу на поверхность порядка 200 горнорабочих, которые присутствовали в шахте в момент возгорания.
«Распадская» занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области.
Суммарный объём добычи рядового коксующегося угля в прошлом году составил 11,4 млн тонн.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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