Под Кемерово в шахте вспыхнул пожар

Пожар произошел на шахте "Распадская" в Кемеровской области. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, проводится эвакуация шахтеров.
"Пожар водник в лаве (подземная очистная горная выработка, в которой производится добыча полезного ископаемого — прим. ТАСС) на глубине 500 метров на шахте "Распадская" в Междуреченске. Пострадавших нет. 195 горнорабочих выводят на поверхность", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, загорелся уголь под комбайном.
"Работа шахты приостановлена", — сообщили в экстренных службах.