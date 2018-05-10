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Под Кемерово в шахте вспыхнул пожар
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На шахте «Распадская» в Кемеровской области возник пожар 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Пожар произошел на шахте "Распадская" в Кемеровской области. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, проводится эвакуация шахтеров.
"Пожар водник в лаве (подземная очистная горная выработка, в которой производится добыча полезного ископаемого — прим. ТАСС) на глубине 500 метров на шахте "Распадская" в Междуреченске. Пострадавших нет. 195 горнорабочих выводят на поверхность", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, загорелся уголь под комбайном.
"Работа шахты приостановлена", — сообщили в экстренных службах.
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Комментарии13  Ещё 14 источников 
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