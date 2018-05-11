В Тюмени раскопают участок на Игримской, где прогремело два подземных взрыва

Стали известны новые подробности взрывов на Игримской улице в Тюмени . Оказалось, что местные жители слышали не один, а два хлопка. Первый произошел в районе семи часов вечера 10 мая, а второй позднее — в десятом часу. На место происшествия выезжали спасатели и представители управляющей компании.

Сергей Юсько. — Наши сотрудники действительно приезжали по указанному адресу, первым делом оградив часть территории двора специальными лентами. Точную причину взрыва, звук которого напугал жителей близлежащих домов, предстоит установить. Уже известно, что пострадавших нет. На всякий случай на месте оставались дежурить наши коллеги, прибывшие на вызов, — рассказал 72.ru руководитель пресс-службы областного МЧС

Главный энергетик в управляющей компании подтвердил, что взрывы из-за поврежденного кабеля действительно были. Но что именно послужило этому — предстоит только выяснить.

— Этот кабель принадлежит строительной компании, он лежит здесь уже несколько лет. Сейчас на место выехали специалисты, которые проведут раскопки и узнают причины хлопков. Но этот случай нельзя назвать нештатным — такое бывает по весне из-за хождения грунта. Самое главное, что угрозы жизни людям нет, — рассказал Евгений Бурогин.

В настоящий момент эксперты еще не выяснили, почему во дворе жилых домов под землей были взрывы. Но есть уже несколько версий, одна из которых — это повреждение кабеля при посадке деревьев. Также, по мнению энергетиков, авария могла случиться из-за проблем с муфтой.