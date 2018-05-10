Полицейские рассказали, из-за чего во дворе многоэтажки на Игримской прогремел взрыв 

Этим вечером, 10 мая, жильцов высотки на Игримской, 37 не на шутку напугал громкий хлопок во дворе. Без промедлений горожане вызвали бригаду МЧС и позвонили в полицию. Спецслужбы прибыли на место максимально быстро, готовясь при необходимости эвакуировать людей из потенциально опасной зоны. Но этого делать не пришлось. — Да, наши сотрудники действительно прибыли по указанному адресу, первым делом оградив часть территории двора специальными лентами. Точную причину взрыва, звук которого напугал жителей близлежащих домов, предстоит установить. Уже известно, что из-за данного инцидента никто не пострадал. На всякий случай на месте остались дежурить наши коллеги, прибывшие на вызов, — рассказал 72.ru руководитель пресс-службы областного МЧС Сергей Юсько. В полиции также подтвердили информацию об отсутствии погибших и пострадавших. И объяснили, в чём была причина громкого хлопка. — Произошло замыкание высоковольтной линии электропередач, из-за чего произошёл взрыв. Людей в этот момент поблизости не находилось, — уточнила сотрудница пресс-службы городской полиции Мария Новопашина.
Гораздо сильнее напугала жителей Тюмени эвакуация из ТЦ «Колумб», во время которой 9 мая из здания спешно вывели на улицу 1500 человек. Как оказалось, тревога оказалось ложной. Из-за чего в таком случае сработала пожарная сигнализация, мы рассказали вам в нашем предыдущем материале.