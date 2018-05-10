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Полицейские рассказали, из-за чего во дворе многоэтажки на Игримской прогремел взрыв
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Полицейские рассказали, из-за чего во дворе многоэтажки на Игримской прогремел взрыв 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Этим вечером, 10 мая, жильцов высотки на Игримской, 37 не на шутку напугал громкий хлопок во дворе. Без промедлений горожане вызвали бригаду МЧС и позвонили в полицию. Спецслужбы прибыли на место максимально быстро, готовясь при необходимости эвакуировать людей из потенциально опасной зоны. Но этого делать не пришлось. — Да, наши сотрудники действительно прибыли по указанному адресу, первым делом оградив часть территории двора специальными лентами. Точную причину взрыва, звук которого напугал жителей близлежащих домов, предстоит установить. Уже известно, что из-за данного инцидента никто не пострадал. На всякий случай на месте остались дежурить наши коллеги, прибывшие на вызов, — рассказал 72.ru руководитель пресс-службы областного МЧС Сергей Юсько. В полиции также подтвердили информацию об отсутствии погибших и пострадавших. И объяснили, в чём была причина громкого хлопка. — Произошло замыкание высоковольтной линии электропередач, из-за чего произошёл взрыв. Людей в этот момент поблизости не находилось, — уточнила сотрудница пресс-службы городской полиции Мария Новопашина.
Гораздо сильнее напугала жителей Тюмени эвакуация из ТЦ «Колумб», во время которой 9 мая из здания спешно вывели на улицу 1500 человек. Как оказалось, тревога оказалось ложной. Из-за чего в таком случае сработала пожарная сигнализация, мы рассказали вам в нашем предыдущем материале.
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