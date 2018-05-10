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На шахте «Распадская» в Кузбассе возник пожар
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На шахте «Распадская» в Кузбассе возник пожар 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На шахте «Распадская» в Кемеровской области возник пожар, шахтеров эвакуируют, сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Об этом информирует ТАСС.
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