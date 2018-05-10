Президент пожарного общества раскритиковал запрет шашлыков на время ЧМ-2018 

Президент «Российского пожарного общества» уверен, что при правильном соблюдении пожарной безопасности, приготовление шашлыков не может стать угрозой.
«Понятно, что в городе, соблюдая противопожарную безопасность, пожар от шашлыков не возникнет. Пучков не понимает, что его деятельность как министра МЧС должна заключаться совершенно в ином: чтобы не было таких пожаров как в Кемерове, «Хромой лошади», домах престарелых и так далее. Да и вообще глупо говорить по этому смешному закону».
Напомним, что Правительственная комиссия по ликвидации ЧС рекомендовала на период проведения чемпионата мира по футболу ввести особый противопожарный режим. Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах. Новый документ уже подписал министр ЧС Владимир Пучков.