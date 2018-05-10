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Многоквартирные дома защитят от вторжения террористов — проект Минстроя
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Многоквартирные дома защитят от вторжения террористов — проект Минстроя 

Карельские вести 39 минут назад
Фото: Карельские вести
Устанавливать сигнализацию и перекрывать доступ к подземным парковкам в жилых домах планирует Минстрой. Таким способом ведомство хочет обезопасить жильцов от атак террористов. В строительном министерстве подготовлен проект требований к антитеррористической защищенности многоквартирных домов.
Все жилые здания чиновники хотят разделить на три категории в зависимости от степени угрозы. В первую, самую потенциально опасную, группу попадут дома от 10 этажей и выше. Во вторую — от 3 до 10 этажей. Дома в один и два этажа будут отнесены к третьей группе риска. Кроме того, к наиболее опасным планируется относить дома в муниципальных образованиях, в которых за три года совершено или пресечено четыре и более теракта. Также в высшую группу риска угодят высотки, атака которых обернется огромным количеством пострадавших — от тысячи человек и более. На каждый многоквартирный дом планируется составлять паспорт безопасности. Актуализировать этот документ придется не реже, чем раз в пять лет. В нем будут перечисляться все слабые места и конструктивные недочеты здания, которые при взрыве, пожаре или другой угрозе могут привести к обрушению. Защищать жилые дома из высшей группы риска предлагается при помощи сигнализаций, систем контроля и управления доступом в само здание и на подземные паркинги. Для второй и третьей категорий риска предусматриваются только регулярные обходы мест общего пользования и осмотры инженерных систем. Проверять, насколько хорошо защищены наиболее опасные высотки от посягательств злодеев, чиновники будут минимум раз в год. В домах второй категории проверки будут проводиться раз в два года. А в самые спокойные здания, отнесенные к третьей категории риска, контролеры начнут наведываться каждые три года. Источник
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