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В Приморском крае пожарные ликвидировали возгорание в гараже
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В Приморском крае пожарные ликвидировали возгорание в гараже 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморском крае пожарные ликвидировали возгорание в гараже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
На пульт пожарной охраны Чугуевского муниципального района 9 мая в 01.37 поступила информация о том, что в селе Соколовка на улице Колхозной горит гараж.
Пожарные расчеты по указанному адресу были направлены в 01.50.
Возгорание было локализовано в 01.54, а полностью ликвидировано в 02.21. Общая площадь распространения огня составила 24 квадратных метра. В тушении пожара было задействовано три человека личного состава и одна единица техники.
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