В Приморском крае пожарные ликвидировали возгорание в гараже

На пульт пожарной охраны Чугуевского муниципального района 9 мая в 01.37 поступила информация о том, что в селе Соколовка на улице Колхозной горит гараж.

Пожарные расчеты по указанному адресу были направлены в 01.50.

Возгорание было локализовано в 01.54, а полностью ликвидировано в 02.21. Общая площадь распространения огня составила 24 квадратных метра. В тушении пожара было задействовано три человека личного состава и одна единица техники.