Гаражный бокс загорелся в Новороссийске

На улице Волгоградской произошел пожар в гаражном боксе. Сообщение спасателям поступило днем 10 мая, рассказал интернет‐портал «Кубань 24».

Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров. На место инцидента выехали восемь человек личного состава и две единицы техники. Чуть меньше часа понадобилось, чтобы потушить пожар. Причины произошедшего устанавливаются.