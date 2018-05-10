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Гаражный бокс загорелся в Новороссийске
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Гаражный бокс загорелся в Новороссийске 

360tv.ru 41 минуту назад
На улице Волгоградской произошел пожар в гаражном боксе. Сообщение спасателям поступило днем 10 мая, рассказал интернет‐портал «Кубань 24».
Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров. На место инцидента выехали восемь человек личного состава и две единицы техники. Чуть меньше часа понадобилось, чтобы потушить пожар. Причины произошедшего устанавливаются.
В Газетном переулке в Москве произошел пожар. К моменту прибытия спасателей находившиеся на месте люди смогли устранить огонь при помощи подручных средств.
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