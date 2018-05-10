В Маймаксе загорелся деревянный нежилой дом 

Пожар начался примерно в 15:30. Загорелся второй этаж дома на улице Победы, 56.
— По Победы, 56 загорелся двухэтажный нежилой дом. Загорелось на 2 этаже с выходом на кровлю. Уже все затушили и проливают. Скорее всего, неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, — рассказала ведущий специалист пресс-центра МЧС по Архангельской области Анна Григорьева.
За неделю это уже второй загоревшийся нежилой дом в Архангельске. 4 мая загорелось здание на Карельской, 47. Тогда пожар был сложнее — тушить его приехали 38 человек.