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В Маймаксе загорелся деревянный нежилой дом
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В Маймаксе загорелся деревянный нежилой дом 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Пожар начался примерно в 15:30. Загорелся второй этаж дома на улице Победы, 56.
— По Победы, 56 загорелся двухэтажный нежилой дом. Загорелось на 2 этаже с выходом на кровлю. Уже все затушили и проливают. Скорее всего, неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, — рассказала ведущий специалист пресс-центра МЧС по Архангельской области Анна Григорьева.
За неделю это уже второй загоревшийся нежилой дом в Архангельске. 4 мая загорелось здание на Карельской, 47. Тогда пожар был сложнее — тушить его приехали 38 человек.
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