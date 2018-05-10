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Пиротехники совершили еще три подрыва на ледяном заторе на реке Амга в Якутии
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Пиротехники совершили еще три подрыва на ледяном заторе на реке Амга в Якутии 

Дальний Восток 27 минут назад
Фото: Дальний Восток
Пять подрывов произведены в четверг для ликвидации ледового затора на реке Амга в Якутии, израсходовано три тонны взрывчатых веществ, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.
«В четверг проведены пять подрывов образовавшегося ледяного затора, израсходовано три тонны взрывчатых веществ. В настоящее время в четырех населенных пунктах подтоплен 171 жилой дом с населением 463 человека, а также 252 приусадебных участка», — сказали в ведомстве.
Из пострадавших населенных пунктов заблаговременно были отселены более 600 человек, которые разместились у родственников. Были развернуты шесть пунктов временного размещения, но в них никто не переселился.
«В подтопленных населенных пунктах работают спасатели, населению доставлено 2,7 тонн гуманитарной помощи. Организовано информирование, выполняется комплекс превентивных мероприятий», — добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в четверг было совершено 2 подрыва с использованием 1,5 тонны взрывчатки, а всего — 10 подрывов и 4,4 тонны взрывчатки.
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