Пиротехники совершили еще три подрыва на ледяном заторе на реке Амга в Якутии

«В четверг проведены пять подрывов образовавшегося ледяного затора, израсходовано три тонны взрывчатых веществ. В настоящее время в четырех населенных пунктах подтоплен 171 жилой дом с населением 463 человека, а также 252 приусадебных участка», — сказали в ведомстве.

Из пострадавших населенных пунктов заблаговременно были отселены более 600 человек, которые разместились у родственников. Были развернуты шесть пунктов временного размещения, но в них никто не переселился.

«В подтопленных населенных пунктах работают спасатели, населению доставлено 2,7 тонн гуманитарной помощи. Организовано информирование, выполняется комплекс превентивных мероприятий», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в четверг было совершено 2 подрыва с использованием 1,5 тонны взрывчатки, а всего — 10 подрывов и 4,4 тонны взрывчатки.