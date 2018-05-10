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СК проверит сообщения о взрыве петарды на празднике в Мордовии
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Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала

СК проверит сообщения о взрыве петарды на празднике в Мордовии 

360tv.ru 40 минут назад
Мордовские следователи проверят публикации СМИ о попадании петарды в толпу во время празднования Дня Победы в республике. Об этом заявили в пресс‐службе регионального управления СК.
По информации ведомства, инцидент произошел днем 9 мая на центральной площади в городе Ковылкино. В это время шло уличное театральное представление, в качестве имитации салюта запустили петарды. Одна из них изменила траекторию и взорвалась в толпе людей.
В результате ЧП три жителя получили ожоги, среди пострадавших — ученик 11-го класса. Отмечается, что СК начал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего. В ведомстве добавили, что также были назначены судебно-медицинские экспертизы.
В конце апреля в Щербинке сгорел дотла магазин с пиротехническими изделиями. Фейерверки и петарды моментально стали взрываться и пламя почти сразу охватило все торговое помещение площадью в 200 квадратных метров.
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