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Благодарность столичным пожарным Лефортова
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Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»

Благодарность столичным пожарным Лефортова 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Московским пожарным объявлена благодарность Мэра Москвы за мужество и отвагу, проявленные на пожаре в торговом центре «Персей для детей».
В начале апреля этого года в столичном торговом центре «Персей для детей» вспыхнул пожар, получивший второй ранг сложности.
Благодаря высокому профессионализму и самоотверженности пожарных и спасателей Москвы из горящего здания были спасены 20 человек, а около 600 человек выведены в безопасную зону. Сам пожар был потушен в короткие сроки.
На днях распоряжением Мэра Москвы пожарным из района Лефортово Пожарно-спасательного отряда № 201 ГКУ «ПСЦ» Департамента ГОЧСиПБ за мужество и отвагу, проявленные при тушении пожара, объявлена благодарность.
Благодарности удостоены:
пожарный 2 класса Юрий Витальевич Ефремов;
пожарный 2 класса Владимир Сергеевич Костин;
пожарный 1 класса Федор Васильевич Мозговой
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
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