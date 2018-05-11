Благодарность столичным пожарным Лефортова

Московским пожарным объявлена благодарность Мэра Москвы за мужество и отвагу, проявленные на пожаре в торговом центре «Персей для детей».

В начале апреля этого года в столичном торговом центре «Персей для детей» вспыхнул пожар, получивший второй ранг сложности.

Благодаря высокому профессионализму и самоотверженности пожарных и спасателей Москвы из горящего здания были спасены 20 человек, а около 600 человек выведены в безопасную зону. Сам пожар был потушен в короткие сроки.

На днях распоряжением Мэра Москвы пожарным из района Лефортово Пожарно-спасательного отряда № 201 ГКУ «ПСЦ» Департамента ГОЧСиПБ за мужество и отвагу, проявленные при тушении пожара, объявлена благодарность.

Благодарности удостоены:

пожарный 2 класса Юрий Витальевич Ефремов;

пожарный 1 класса Федор Васильевич Мозговой