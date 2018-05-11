Владелец «Зимней вишни» после пожара перевел в бюджет Кузбасса 192 млн руб семьям погибших

МОСКВА , 11 мая. / ТАСС /. Компания «Кондитерус Ком», которой принадлежит «Кемеровский кондитерский комбинат» — основной владелец сгоревшего здания торгового центра «Зимняя вишня», в первые дни после пожара перечислила 192 млн рублей в бюджет Кемеровской области для оказания материальной помощи семьям погибших, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Кондитерус Ком» (ее владельцем является томский бизнесмен Денис Штенгелов ).

В четверг житель Кемерова Игорь Востриков , потерявший троих детей, жену и сестру при пожаре, сообщил журналистам в Москве, что семьи погибших и пострадавших не получали выплат от совладельца сгоревшего ТЦ. Всего из-за ЧП, по уточненным данным следствия, погибли 60 человек.

"Компанией «Кондитерус Ком» было перечислено благотворительное пожертвование с целевым назначением «для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ „Зимняя вишня“. Расчет суммы безвозмездного благотворительного пожертвования производился исходя из сообщений о количестве пострадавших лиц (64 человека) и составил 192 млн рублей (по 3 млн рублей), что зафиксировано в договоре с Кемеровской областью от 27.03.2018», — сообщили в компании, добавив, что деньги поступили в этот же день поступили на специальный расчетный счет Главного финансового управления Кемеровской области.

Власти сообщили о выплатах семьям погибших по 5 млн рублей

В департаменте социальной защиты населения Кемеровской области ТАСС рассказали, что, по данным на 10 мая, общая сумма всех выплат семьям погибших и пострадавшим составила 320 млн рублей, в том числе по 5 млн рублей получили 60 семей погибших — в эту сумму входит 1 млн рублей из резервного фонда правительства РФ, 1 млн из резервного фонда Коллегии администрации Кемеровской области, а также 3 млн от собственника ТЦ.

"Завершены выплаты членам семей погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», продолжаются выплаты пострадавшим", — уточнили в департаменте. Деньги за вред здоровью получили 48 человек.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали. Первоначально сообщалось о 64 погибших, однако после проведенной генетической экспертизы было установлено более точное число жертв трагедии.