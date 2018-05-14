Стало известно, когда начнут сносить «Зимнюю вишню» в Кемерово

Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что пострадавший во время пожара в Кемерово 25 марта ТЦ «Зимняя вишня» начнут сносить 15 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Как я и обещал, завтра, 15 мая, мы приступаем к демонтажу торгового центра «Зимняя вишня». Все принципиальные моменты с собственниками урегулированы. Следственный комитет снял арест", — заявил Цивилев.

Он подчеркнул, что работы будут начаты в запланированные сроки.