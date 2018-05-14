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Стало известно, когда начнут сносить «Зимнюю вишню» в Кемерово
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Стало известно, когда начнут сносить «Зимнюю вишню» в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что пострадавший во время пожара в Кемерово 25 марта ТЦ «Зимняя вишня» начнут сносить 15 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Как я и обещал, завтра, 15 мая, мы приступаем к демонтажу торгового центра «Зимняя вишня». Все принципиальные моменты с собственниками урегулированы. Следственный комитет снял арест", — заявил Цивилев.
Он подчеркнул, что работы будут начаты в запланированные сроки.
Ранее правоохранительные органы приняли решение провести ряд дополнительных экспертиз по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Как отмечается, в настоящее время продолжается работа по выявлению всех причастных к инциденту чиновников.
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