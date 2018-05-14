Сносить «Зимнюю вишню» в Кемерове начнут 15 мая 

Демонтаж торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где при пожаре в конце марта погибли 60 человек, начнется 15 мая. Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Он отметил, что все вопросы с собственниками урегулированы, Следственный комитет снял арест. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже с кинозалами, где в выходной день было много детей. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.