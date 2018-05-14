Снос кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» начнется 15 мая

Об этом сообщил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев на своей официальной странице в популярной соцсети. Следственный комитет , по его словам, снял со зданий арест, и работы по демонтажу начнутся в намеченные сроки.

Как писала «РГ», подготовительные мероприятия, в том числе проект сноса всех объектов (включая баню и газовую котельную), планировалось завершить именно к 15 мая. И уже к первому сентября на месте ТРЦ общей площадью 23 тысячи квадратных метров должен появиться сквер с часовней либо мемориалом. Такова воля родственников погибших и пострадавших. Все расходы на обустройство сквера, как, впрочем, и на снос ТРЦ, берут на себя собственники его помещений, подписавшие соглашения об их безвозмездной передаче городу.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта и унес жизни 60 человек, большинство которых дети. Следствие по делу о пожаре в ТРЦ продолжается, в качестве обвиняемых по нему проходят восемь человек, все они заключены под стражу.

Тем временем