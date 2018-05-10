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В Хорошево-Мневниках поздравили ветеранов войны и пожарной охраны Москвы
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Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала

В Хорошево-Мневниках поздравили ветеранов войны и пожарной охраны Москвы 

Управа района Хорошево-Мневники 46 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Москвы на улице Живописной состоялось торжественное чествование ветеранов Великой Отечественной войны и пожарной охраны Москвы.
Слова приветствия и благодарности ко всем ветеранам прозвучали из уст первого заместителя начальника ГУ МЧС России по г. Москве генерал-майора Сергея Желтова, заместителя руководителя Департамента ГО ЧС и ПБ Александра Яковлева и председателя Совета ветеранов ГУ МЧС России по г. Москве и Департамента ГО ЧС и ПБ Леонида Коротчика. От лица ветеранов ВОВ выступил Семен Бацев.
В торжественной обстановке ветеранам пожарной охраны вручили памятную медаль МЧС России «Пожарная охрана на службе людей 1918–2018». Присутствующие минутой молчания почтили память всех, кто не вернулся с поля боя в годы Великой Отечественной войны, а также пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга.
В завершение прозвучали песни военных лет. (ео)
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