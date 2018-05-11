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Правильному поведению в экстремальных ситуациях научат в Капотне
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Правильному поведению в экстремальных ситуациях научат в Капотне 

Префектура Юго-Восточного административного округа 38 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Поведению в экстремальных стрессовых ситуациях жителей Капотни научит парапсихолог Сергей Серебряков.
— В рамках беседы-лекции все желающие узнают, как грамотно себя вести при стрессовых ситуациях, которые поджидают человека не только на улице, но и дома, — сообщили во дворце культуры «Капотня», где пройдет мероприятие.
Слушателям расскажут о видах страха, как его побороть и принять верное решение. Жители района узнают о поведении в критических техногенных ситуациях (при пожаре, поражении электричеством, аварии и других), стрессах на природе (на воде, в лесу, пещерах и так далее), о конфликтах и провокациях в Интернете и том, как на них реагировать, а также о межличностных отношениях (драках, домашних ссорах и тому подобное).
Лекция для всех желающих (старше девяти лет) состоится 14 мая по адресу: Капотня, 2-й квартал, дом 20а. Начало — в 15.00. Участие бесплатное. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 355-19-38.
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