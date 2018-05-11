После пожара на свалке в Югре следователи проводят проверку

Следственный отдел по Нижневартовску проверяет уровень загрязнения окружающей среды после пожара на свалке ТБО.

Пожар тушили в течение суток, и облако удушливого дыма распространилось на несколько километров. Запах дыма ощутили и жители соседнего Мегиона. Теперь следователи проверят, насколько вреден для здоровья населения был этот дым.

В ходе процессуальной проверки будут смотреть документы, на основе которых эксплуатируют полигон ТБО, а также проведут беседы с людьми, осуществляющими работы на свалке. А также будут опрошены представители городской администрации.

Напомним, что сообщение о возгорании поступило 9 мая около 14 часов. Пожар тушили 20 единиц техники. На фотографиях, опубликованных в интернете, виден большой столб дыма.