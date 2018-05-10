В Орловской области 10 районов завершили сев яровых

Информацию о весенне-полевых работах сегодня, 10 мая, на заседании правительства Орловской области озвучил зампред правительства по АПК Дмитрий Бутусов.

Общая площадь ярового сева, включая посадку картофеля и овощей в этом году в Орловской области составила 785,8 тыс. га. Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур предусматривается на 313,7 тыс. га. На 95,1% площадей региона данная работа завершена.

Орловские аграрии провели первую подкормку минеральными удобрениями озимых зерновых. Вторая подкормка охватила половину запланированного объема, уточнили в пресс-службе правительства. В настоящее время полным ходом идёт сев кукурузы, подсолнечника и гречихи.

На 12 тыс. га (88% от плана) засеяны однолетние травы посеяны, многолетние беспокровные травы — на 68% площадей, под покров посеяно 4 тыс. га. Посев сахарной свеклы завершен на 49 тыс. га, рапса — на 71 тыс. га, подсолнечника — на 86 тыс. га. Также аграрии приступили к мероприятим по защите растений.