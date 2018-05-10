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Проверки безопасности торговых центров Оренбуржья продолжаются
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Проверки безопасности торговых центров Оренбуржья продолжаются 

ProOren 26 минут назад
Фото: ProOren
В Оренбургской области продолжаются проверочный мероприятия на пожаробезопасность торговых центров.
Официально в региональном Правительстве причиной проверки называют крупный пожар в ТК «Мир» на проспекте Победы, произошедший в прошлом году. Тогда торговых мест и товаров порядка 45 хозяйствующих субъектов. Сумма ущерба от пожара составила около 70 млн рублей и, как не раз подчеркивалось, имущество арендаторов застраховано не было.
Для сохранения бизнеса предпринимателям были предложены места в иных торговых объектах города, продавцам предоставлены предложения по трудоустройству и кредитованию бизнеса.
С декабря 2017 года по январь 2018 года проверено 172 объекта торговли. Установлено, что лишь 33 объектах соблюдают требования безопасности. Наиболее частые нарушения: неисправность автоматических систем сигнализации, оповещения людей о пожаре, пожаротушения и дымоудаления, а также отсутствие или несоответствие противопожарных преград, путей эвакуации и эвакуационных выходов установленным требованиям пожарной безопасности.
Также в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово по распоряжению Генпрокуратуры инициированы проверки по всей стране. В результате закрыты два предприятия в Оренбурге и одно — в Орске. Региональный Минэк совместно с администрациями городских округов решают вопрос предоставления торговых мест в на других объектах.
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