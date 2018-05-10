В Оренбургской области с начала года в восемь раз выросла площадь лесных пожаров

ОРЕНБУРГ , 10 мая. / ТАСС /. Площадь лесных пожаров выросла с начала года в восемь раз в Оренбургской области по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил в четверг журналистам исполняющий обязанности первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Михаил Смирнов

"С начала года произошло 32 лестных пожара на общей площади 290 га, увеличение в восемь раз по сравнению с (аналогичным периодом) прошлого года. Это очень большой показатель, повлияла малоснежная зима, отсутствие осадков и переход степных пожаров на лесной массив", — сказал он.

В частности, быстро загорелся сухостой и перекинулся на лесные насаждения в Курманаевском районе, где низовым пожаром при усилившемся ветре до 36 м/с повреждено 40 га леса. По словам Смирнова, для степного Курманаевского района это серьезный ущерб, восстановление насаждений займет больше 20 лет.

"Большое влияние оказывает человеческий фактор, проводятся сельскохозяйственные палы, которые запрещены при высокой пожарной опасности", — уточнил Смирнов.