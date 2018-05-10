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В Нижегородской области установлен высокий класс пожароопасности
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В Нижегородской области установлен высокий класс пожароопасности 

Нижегородская правда 39 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото https://ru.wikipedia.orgВ Нижегородской области установлен высокий класс пожароопасностиПо данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», », в период с 11 по 14 мая 2018 года местами по Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс).
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи (источник — высокая пожароопасность).
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает:
Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.
При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, соблюдайте запрет на посещение лесов.
Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горя-щие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусо.
При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.
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