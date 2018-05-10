Экстренное предупреждение: в Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов

— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в период с 11 по 14 мая 2018 года местами по Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс), — сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

В связи с неблагоприятными погодными условиями увеличивается вероятность появления чрезвычайных ситуаций, которые связаны с возникновением природных пожаров. В ГУ МЧС прогнозируют увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам:

— Если вы узнали о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, то откажитесь от посещения лесов в это время.

— Не сжигайте мусор на своих участках в деревне и на даче, а также рядом с лесом. Ни в коем случае не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки и не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

— Если вы обнаружите природный пожар, то незамедлительно вызовите пожарных. Будьте при этом предельно внимательны и осторожны.