Торговый центр «Метрополис» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва 

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в торговый центр на севере Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Сообщение об угрозе взрыва поступило по адресу, где расположен торговый центр «Метрополис»: Ленинградское шоссе, д. 16, стр. 4", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время проводится эвакуация посетителей и персонала ТЦ. «На место прибыли кинологи для проверки здания на наличие взрывоопасных устройств», — отметил источник.