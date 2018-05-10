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Торговый центр «Метрополис» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
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Торговый центр «Метрополис» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в торговый центр на севере Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Сообщение об угрозе взрыва поступило по адресу, где расположен торговый центр «Метрополис»: Ленинградское шоссе, д. 16, стр. 4", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время проводится эвакуация посетителей и персонала ТЦ. «На место прибыли кинологи для проверки здания на наличие взрывоопасных устройств», — отметил источник.
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