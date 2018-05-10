Торговый центр «Метрополис» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в торговый центр на севере Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах

"Сообщение об угрозе взрыва поступило по адресу, где расположен торговый центр «Метрополис»: Ленинградское шоссе, д. 16, стр. 4", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время проводится эвакуация посетителей и персонала ТЦ. «На место прибыли кинологи для проверки здания на наличие взрывоопасных устройств», — отметил источник.