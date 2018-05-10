В Нижегородской области закрыли еще два торговых центра 

Суд постановил закрыть торговые центры «Юбилейный» и «Апельсин» в городе Шахунья Нижегородской области, сообщает NewsNN со ссылкой на сообщение Шахунского районного суда.
Работа центров была приостановлена до нарушения выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Соответствующие исковые заявления ранее подала прокуратура.
Ранее суды постановили закрыть ряд торговых центров в Нижнем Новгороде и Дзержинске из-за нарушений правил пожарной безопасности. Массовые проверки ТЦ начались после трагедии в Кемерово.